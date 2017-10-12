Эмбиид: не ожидал от себя такого успешного возвращения на площадку

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид остался доволён своим выступлением в предсезонном матче с «Бруклин Нетс», который стал для него первым официальным после травмы, полученной в январе нынешнего года.



«Не ожидал от себя такого успешного возвращения на площадку, но я много работал всё лето. На этот раз я получил немного игрового времени. Поэтому чувствую, что ещё не набрал форму. Однако буду прибавлять с каждым следующим поединком», – цитирует Эмбиида ESPN.

Встреча завершилась победой «Филадельфии» со счётом 133:114, а центровой в ней набрал 22 очка и совершил 7 подборов за 15 минут.