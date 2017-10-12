Карри: если буду капитаном на Матче звёзд, первым выберу игрока «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри ответил на вопрос о том, кого выберет первым в свою команду на Матче всех звёзд, если станет капитаном. В 2018 году, впервые в истории, команды будут делиться не по принципу конференций.



«Думаю, одного из моих товарищей по команде. И продолжу выбирать их, пока будет такая возможность. А уже потом начну задумываться над дальнейшими ходами.

Знаю, что для фанатов это должна быть огромная сюжетная линия. Им интересно увидеть, кто с кем играет и кто кого выберет. Всё будет выглядеть по-другому, так что это будет весело», — цитирует Карри ESPN.



Согласно новым правилам капитаны двух команд будут набирать состав из игроков, получивших вызов на Звёздный уик-энд. При этом капитаны не обязаны будут придерживаться принципа конференций.