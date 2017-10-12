Маркович: «Химки» должны играть с «Валенсией» жёстко

Защитник «Химок» Стефан Маркович дал комментарий к предстоящему матчу с «Валенсией», которым его команда откроет сезон в Евролиге. Встреча этих команд запланирована на 13 октября в Химках.



«Валенсия» возвращается в Евролигу после сильного сезона, по итогам которого они стали чемпионами Испании, а недавно выиграли Суперкубок. Соперник уверен в своих силах и, думаю, очень рад тому факту, что им снова придётся выступать в пуле лучших клубов Европы, они это заслужили.

Ждём тяжёлого матча и к этому готовимся. У «Валенсии» хороший состав, они неплохо сыграны, в межсезонье сделали всего несколько изменений. Испанцы мотивированы, и мы должны сыграть сильно и жёстко, потому что это Евролига, где все матчи будут тяжёлыми. Нужно всегда отвечать на вызовы. Постараемся сосредоточиться на игре и быть в «фокусе» все 40 минут», — цитирует Марковича официальный сайт «Химок».