Носов: у «Химок» лучший состав за всю историю клуба

Бывший игрок сборной СССР и «Химок» Виталий Носов поделился мнением о перспективах подмосковной команды в нынешнем розыгрыше Евролиги.



«Непопадание в плей-офф станет для «Химок» неудачей. Если честно, я не знаю, что может помешать этой команде выполнить поставленную задачу. Абсолютно точно это лучший состав за всю историю клуба. По первым двум официальным матчам видно, что Барцокас управляет командой, игроки не смотрят на счёт и продолжают давить до последней минуты. Тренер сумел интегрировать в свои схемы Шведа — Лёша теперь не передерживает мяч, постоянно находится в движении. Также Барцокас использует широкую ротацию, в которой достаточно много времени получают русские игроки. Пока наблюдать за командой — одно удовольствие, и хочется верить, что это продолжится и в играх Евролиги.



В команде собрались универсальные игроки. Каждый баскетболист способен закрыть две-три позиции, у них очень мобильные центровые, которые могут отлично защищаться против «пик-н-роллов», подвижны в нападении и обладают хорошим броском. Думаю, что приобретение Робинсона, сделанное на флажке, будет очень удачным. Хотелось бы видеть эту команду в «Финале четырёх» в Белграде», — цитируют Носова «Известия».