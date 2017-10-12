11 клубов НБА перестали останавливаться в отеле Трампа в Нью-Йорке

11 клубов НБА перестали пользоваться услугами гостиницы «Трамп Сохо» в Нью-Йорке, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, сообщает The Washington Post. По информации источника, в отеле перестали останавливаться «Торонто», «Финикс», «Хьюстон», «Сакраменто» и «Вашингтон», «Кливленд», «Индиана», «Даллас», «Милуоки», «Мемфис» и «Оклахома-Сити».



Ранее Трамп подвергся критике за свои высказывания в адрес игроков НФЛ, преклоняющих колено во время исполнения гимна Соединённых Штатов Америки в знак протеста против расизма в современном обществе.