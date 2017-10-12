Кондолиза Райс возглавит комиссию NCAA по баскетболу

Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс возглавит комиссию Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по баскетболу, основной задачей которой будет борьба с коррупцией, сообщил президент NCAA Марк Эммерт.



«Нам необходимо как можно скорее провести реформы в студенческом баскетболе после этих случаев мошенничества. В NCAA нет места тем, кто нарушает принципы, на которых строится студенческий спорт. И пусть я считаю, что абсолютное большинство тренеров действуют в соответствии с базовыми принципами, молчание развязывает руки тем, кто нечист на руку. Нужны решительные шаги — никаких полумер», — приводит слова Эммерта CBS.