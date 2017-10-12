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Де Коло: сейчас важнейшая задача ЦСКА — строительство команды

12 октября 2017, четверг. 22:25 Баскетбол

Защитник ЦСКА Нандо де Коло прокомментировал победу команды над «Олимпией Милан» (93:84) в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Конечно, сегодня главным было одержать победу. Сейчас у нас новая команда с большим количеством новичков. Нужно строить её по кирпичику, день за днём. Сейчас это важнейшая задача. Нам нужно найти свой ритм. Мы уже провели две официальные игры в Лиге ВТБ, но этого мало. Ключевой отрезок — это концовка сезона. Конечно, сейчас нам нужно побеждать, но в то же время необходимо обрести командный дух и наладить игровые связи. Начало матча выдалось тяжёлым, мы играли неслаженно, но начали действовать лучше во второй половине», — приводит слова де Коло пресс-служба Евролиги.

Источник: Официальный сайт Евролиги Сообщить об ошибке
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БК Милан ПБК ЦСКА Нандо де Коло
Новости. Баскетбол
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