Де Коло: сейчас важнейшая задача ЦСКА — строительство команды

Защитник ЦСКА Нандо де Коло прокомментировал победу команды над «Олимпией Милан» (93:84) в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги.



«Конечно, сегодня главным было одержать победу. Сейчас у нас новая команда с большим количеством новичков. Нужно строить её по кирпичику, день за днём. Сейчас это важнейшая задача. Нам нужно найти свой ритм. Мы уже провели две официальные игры в Лиге ВТБ, но этого мало. Ключевой отрезок — это концовка сезона. Конечно, сейчас нам нужно побеждать, но в то же время необходимо обрести командный дух и наладить игровые связи. Начало матча выдалось тяжёлым, мы играли неслаженно, но начали действовать лучше во второй половине», — приводит слова де Коло пресс-служба Евролиги.