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Итудис: сегодня ЦСКА одержал двойную победу

12 октября 2017, четверг. 23:02 Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от матча 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (93:84).

«Во-первых, спасибо болельщикам, которых сегодня было много и которые вели себя шумно. Они поддержали нас и действительно помогли. Мы начали новый сезон Евролиги с победы, и я поздравляю с этим команду. Очевидно, что у нас был очень плохой старт, нам не хватало агрессивности, и соперник будто нас не чувствовал. Игроки „Милана“ легко проходили под кольцо, раздавали мячи под броски, то есть мы почти не играли в защите. К счастью, мы довольно быстро поняли, как нам изменить игру и добиться победы.

Взглянув на статистику, вы можете увидеть, что у нас сегодня не так много результативных передач, но это за счёт того, что соперник позволял нам играть один в один, идти в проходы. К примеру, на Серхио при его 20 бросках ни разу не сфолили. Это довольно странный факт, и интересно, было ли у него когда-нибудь такое в карьере. Выводов делать не хочется — это просто статистический факт.

ЦСКА не играет в одиночестве в Евролиге. Здесь собрано 16 лучших команд Европы, каждая с очень высокой мотивацией, все хотят пробиться в восьмёрку сильнейших. ЦСКА, как и любая другая команда, имеет очень сильных соперников. У нас же сегодня получилась двойная победа с учётом того, как матч начинался. Вторую, третью и четвёртую четверти совокупно команда выиграла со счётом 77:54. Мы значительно переиграли соперников на подборе, забрали 15 отскоков на чужом щите, почти разделили эти отскоки соперников, заставили их сделать 11 потерь во второй половине. Но понятно, что нам ещё предстоит проделать очень много работы. Необходимо работать над своей командной игрой и объединиться ещё больше. Новички пока привыкают к команде. Если они продолжат в том же ключе, будут так же стараться, то нас ждёт счастливый конец», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Милан ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
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12 октября 2017, четверг
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