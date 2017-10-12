С. Родригес: игра «Милана» не стала сюрпризом для ЦСКА

Защитник ЦСКА Серхио Родригес поделился впечатлениями от матча 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (93:84). «Армейцы» проиграли первую четверть со счётом 16:30, но в дальнейшем смогли прибавить.



«Поначалу мы играли очень плохо. Но, думаю, это было связано с тем, что мы присматривались к сопернику. „Милан“ показывал очень качественный баскетбол. После первой четверти мы упёрлись, стали играть активнее, быстрее. Игра соперника не стала для нас сюрпризом. Это был первый матч», — приводит слова Родригеса пресс-служба Евролиги.