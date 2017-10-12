Хиггинс: игроки ЦСКА вышли на матч с «Миланом» слишком вялыми

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал итоги матча 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (93:84). «Армейцы» проиграли первую четверть со счётом 16:30, но в дальнейшем смогли прибавить.



«На мой взгляд, мы вышли на площадку слишком вялыми и неагрессивными, особенно если говорить о действиях в обороне. 30 очков миланцев в первой четверти — такого раньше никогда не было. Я старался внести в нашу игру больше энергии. Мы собрались в перерыве и прибавили в защите», — приводит слова Хиггинса пресс-служба Евролиги.