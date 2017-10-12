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Хиггинс: игроки ЦСКА вышли на матч с «Миланом» слишком вялыми

12 октября 2017, четверг. 23:29 Баскетбол

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал итоги матча 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (93:84). «Армейцы» проиграли первую четверть со счётом 16:30, но в дальнейшем смогли прибавить.

«На мой взгляд, мы вышли на площадку слишком вялыми и неагрессивными, особенно если говорить о действиях в обороне. 30 очков миланцев в первой четверти — такого раньше никогда не было. Я старался внести в нашу игру больше энергии. Мы собрались в перерыве и прибавили в защите», — приводит слова Хиггинса пресс-служба Евролиги.

Источник: Официальный сайт Евролиги Сообщить об ошибке
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БК Милан ПБК ЦСКА Кори Хиггинс
Новости. Баскетбол
12 октября 2017, четверг
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