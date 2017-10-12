Мицов: «Милан» устроил ЦСКА 40 тяжёлых минут

Форвард «Милана» Владимир Мицов прокомментировал итоги матча 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (84:93).



«Наша команда очень старалась и провела отличную первую половину матча. Мы можем отправляться домой с поднятой головой, поскольку начало встречи было весьма многообещающим и из этого поражения можно извлечь пользу. В целом это хорошее начало. У нас было большое желание, и мы устроили ЦСКА 40 тяжёлых минут, по итогам которых „армейцы“ одержали трудовую победу», — приводит слова Мицова пресс-служба Евролиги.