Хантер: до сих пор не привык к стилю вождения в Москве

Центровой ЦСКА Отелло Хантер рассказал о своём переходе в стан «армейцев», о первых впечатлениях от жизни в России, а также о целях на сезон.

«Этим летом у меня было несколько предложений от разных клубов. Но, когда поступило приглашение пополнить ряды ЦСКА, мы с женой сели вечером в гостиной и сказали друг другу: „Поехали!“ Мы довольно быстро освоились, и всё получилось как нельзя лучше.



Я знал, что ЦСКА — это очень крутая команда, ведь они всегда в „Финале четырёх“, а в 2016-м выиграли Евролигу. Я знал тренера и нескольких игроков, так что перед принятием решения особенно не сомневался. С ЦСКА намерен выиграть всё — Евролигу, Единую лигу ВТБ. Хочу быть большим крутым парнем, который приходит, создаёт и побеждает.



Я много где играл, очень люблю путешествовать. Конечно, моя профессия, как нельзя лучше, помогает узнать мир. Россия — это для меня новый вызов, новая культура, новые впечатления. Первое впечатление от Москвы — это, конечно, иной стиль вождения. Здесь автомобили перестраиваются из ряда в ряд так быстро, резко и хаотично, что я до сих пор не могу к этому привыкнуть. А ещё люди здесь очень открытые. Причём поначалу кажется, что они не очень идут на контакт, но затем вы узнаёте друг друга получше и ты понимаешь, что всё совсем не так и тебе действительно очень рады.



Перед стартом сезона мы снимали ролик в Большом театре для сайта ЦСКА. Было здорово. Но я не актёр и никогда им не стану, у меня нет терпения для всего этого. Но было очень весело, только штаны у меня были узкие, что меня напрягало», — рассказал Хантер в интервью программе «Все на матч».