Роскошная передача через всю площадку Теодосича – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам очередного дня предсезонных матчей лиги. Среди них оказались роскошная передача через всю площадку разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Милоша Теодосича и его же наброс на аллей-уп центровому Деандре Джордану, ещё один аллей-уп в исполнении игроков «Клипперс» Лу Уильямса и Джордана, а также точный трёхочковый с фолом атакующего защитника «Даллас Маверикс» Джиана Клэвелла.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.