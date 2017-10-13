«Мемфис» планирует изъять из обращения номер Тони Аллена

«Мемфис Гриззлиз» планирует изъять из обращения 9-й игровой номер бывшего атакующего защитника команды Тони Аллена, сообщает ESPN.

35-летний Аллен выступал за «Мемфис» с 2010 по 2017 год. Он хотел остаться в команде, но не получил предложения о новом контракте и в минувшее межсезонье в качестве свободного агента перешёл в «Нью-Орлеан Пеликанс». Играя за «Гриззлиз», защитник трижды был включён в первую символическую оборонительную пятёрку сезона НБА и трижды во вторую символическую оборонительную пятёрку.