Тилли выбыл из строя на срок от 4 до 6 месяцев

Тяжёлый форвард пирейского «Олимпиакоса» Ким Тилли получил травму бедра, которая не позволит ему появляться на паркете долгое время. Предполагается, что француз может пропустить от 4 до 6 месяцев, сообщает официальный сайт клуба. Повреждение было получено на разминке перед матчем Евролиги с «Басконией».

Баскетболист перешёл в стан «Олимпиакоса» летом этого года и успел провести за новую команду всего один официальный поединок. В минувшем сезоне он выступал как раз за «Басконию». В Евролиге он провёл 32 поединка, набирая 8,2 очка и совершая 3,8 подбора.