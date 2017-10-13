19 очков Шведа помогли «Химкам» победить «Валенсию»

«Химки» добыли домашнюю победу в мачте первого тура Евролиги над «Валенсией». В первой четверти зрители увидели малорезультативный баскетбол, по итогам которой «Химки» завоевали минимальное преимущество. Во второй десятиминутке команда Барцокаса развила успех, что позволило подмосковному клубу уйти на большой перерыв с преимуществом в 7 очков — 43:36.



Вторая половина матча началась с рывка «Валенсии», в результате которого левантийцы вышли вперёд. Однако удачная концовка третьей четверти позволила «Химкам» вернуть лидерство перед последним перерывом — 59:57.

В заключительном игровом отрезке подмосковный клуб ещё немного упрочил преимущество, оформив победу со счётом 75:70.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 19 очков. У «Валенсии» — 22 очка в активе Эрика Грина.