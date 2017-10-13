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Швед: главное, что «Химки» победили, но хочется играть без провалов

13 октября 2017, пятница. 22:30 Баскетбол

Защитник «Химок» Алексей Швед поделился впечатлениями от матча 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» (75:70).

«Конечно, Евролига — лучший турнир, здесь собрались лучшие команды. Рады, что вернулись и играем здесь. Зал в Мытищах удивил. Пришёл практически полный зал, и болельщики нас очень хорошо поддерживали. Надеюсь, и дальше будет такая посещаемость.

У нас практически новый состав, и до сих пор друг к другу притираемся. Но всё равно сегодня играли хорошо, за исключением, наверное, третьей четверти, первых семи минут, когда нас быстро догнали. Бились до конца, старались. Главное, победили, но всё равно можем играть намного лучше. В дальнейшем, надеюсь, будем показывать более качественную игру. Надеюсь, пройдёт пара игр — и мы притрёмся. Хочется играть без провалов, в Евролиге не в каждом матче такое будет позволительно.

И в защите можно прибавить, и в нападении. Бывали у нас сегодня поспешные броски, в том числе у меня. Так что будем это исправлять, играть больше командно. В четвёртой четверти это показали, делали передачи, мяч быстро перемещался, и мы забивали открытые мячи», — сказал Швед в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Валенсия БК Химки Алексей Швед
Новости. Баскетбол
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