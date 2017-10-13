Тренер «Валенсии»: ключевым моментом матча с «Химками» стало начало 4-й четверти

Главный тренер «Валенсии» Чус Видоретта прокомментировал поражение команды в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги от «Химок» (70:75), отметив, что ключевым моментом поединка стал старт последней четверти.

«Прежде всего поздравляю „Химки“ с первой победой в Евролиге. Матч получился тяжёлым, обе команды имели шансы на победу, но в начале четвёртой четверти „Химки“ лучше контролировали игру. Особенно сложно было противостоять сопернику, когда в заключительной четверти они набрали 14 очков подряд. Это и стало ключевым моментом в сегодняшнем поединке», — передаёт слова Видоретты корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.