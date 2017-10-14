«Лейкерс» переиграли «Клипперс» в предсезонном матче

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в предсезонном матче со счётом 111:104. Самым результативным в составе победителей стал Брук Лопес, набравший 16 очков. По 15 очков в свой актив записали Джулиус Рэндл и Брэндон Ингрэм. За «Клипперс» 23 очка набрал Тайрон Уоллес, ещё 22 на счету Джавуна Эванса.

Отметим, что в составе «Клипперс» не было экс-разыгрывающего ЦСКА Милоша Теодосича, а также Блэйка Гриффина, Деандре Джордана и Данило Галлинари.

НБА. Предсезонный матч

«Клипперс» — «Лейкерс» — 104:111 (26:38, 35:28, 27:25, 16:20).