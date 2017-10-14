Адамс: хорошо, что Энтони становится старше

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Стивен Адамс подчеркнул, что опыт 33-летнего новичка команды Кармело Энтони должен помочь команде при игре в обороне. Энтони перешёл в «Оклахому» из «Нью-Йорк Никс» в нынешнее межсезонье.



«Хорошо, что Энтони становится старше. Возрастные игроки очень хороши в вопросе игровых подсказок, поскольку им не остаётся ничего другого. Им нужно компенсировать свою ограниченную подвижность. Было бы печально, если бы он не двигался, да ещё и не разговаривал. Его речи решают многие проблемы», — цитирует Адамса The Score.