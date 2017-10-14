Макхэйл: не изменю своего мнения о лидерстве Хардена

Экс главный тренер «Хьюстон Рокетс» Кевин Макхэйл вновь высказался на тему лидерских качеств защитника техасцев Джеймса Хардена.



«Я не изменю своего мнения насчёт того, что я видел, когда тренировал его. Трудно получить доверие, когда ты не обороняешься.



Харден чертовски классный баскетболист. Это действительно так. Летом он собирает парней, делает много других вещей. Но когда я говорил о лидерских качествах, я подразумевал совсем другие вещи. Это матч плей-офф или игра против очень жёсткой команды. И внезапно за четыре минуты до конца третьей четверти вы пропускаете девять очков. Они забирают мяч на каждом подборе, делают все эти вещи. В такие моменты дело не в ваших навыках, всё дело в вашей воле. Я должен передать тебе свою волю. Но это не про Джеймса. Крис Пол скажет вам в лицо: «Эй, пошли». И это то, что вам нужно. Дрэймонд Грин отлично делает свою работу, когда вам нужна искра.

Крис Пол будет лидером, когда Харден будет становится немного интровертным и спокойным. Вы могли видеть это в недавнем матче со «Спёрс». В какой-то момент Джеймс стал пассивным. Крис Пол не такой», – приводит слова Макхэйла ESPN.