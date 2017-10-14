«Филадельфия» отчислила из состава Окафора, Хамфриса и Блэкмона

Руководство «Филадельфия Сиксерс» приняло решение отчислить из своего состава центровых Криса Хамфриса и Эмеку Окафора, а так же атакующего защитника Джеймса Блэкмона, сообщает ESPN.



Окафор провёл в чемпионате НБА 9 сезонов, был признан лучшим новичком сезона-2004/05. После сезона-2012/13 он был вынужден уйти из НБА из-за осложнений после удаления межпозвоночной грыжи. В последний раз на площадку НБА Окафор выходил в составе «Вашингтон Уизардс».



Хамфрис прошлый сезон провёл в составе «Атланты». На его счету 56 матчей в минувшем сезоне, в которых он в среднем набирал 4,6 очка и совершал 3,7 подбора.