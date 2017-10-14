Лукич: после поражения в ЛЧ «Нижний Новгород» скорректировал ошибки

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич дал комментарий к предстоящему матчу с латвийским ВЭФом, который состоится 15 октября на домашней арене нижегородцев в рамках Единой лиги ВТБ.



«Первый матч ВЭФа, в котором они проиграли 40 очков дома «Химкам», можно назвать неудачей. Однако ВЭФ был и остается командой, способной испортить настроение любому сопернику. Они по-прежнему предпочитают действовать от атаки, и мы ещё по прошлому сезону помним, каково бороться против латышей, если они почувствуют свой бросок.

Сейчас «Нижний» находится в рабочем режиме, хотя отсутствие игровой практики на протяжении двух недель может доставить небольшие трудности. Тем не менее после поражения в квалификации Лиги чемпионов мы постарались скорректировать ошибки. Главное, у нас есть нужный настрой и мотивация биться за победу перед своими болельщиками.

На мой взгляд, матч должен получиться очень интересным, потому что «Нижний» в этом сезоне дает возможность русским игрокам проявить себя и доказать, что они способны справиться с напряжением и играть на победу», — цитирует Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».