Панин: если хотим выйти в плей-офф, то дома должны побеждать команды вроде ВЭФа

Форвард «Нижнего Новгорода» Вадим Панин дал комментарий к предстоящему матчу с латвийским ВЭФом. Встреча команд состоится 15 октября на домашней арене нижегородцев и будет проходить в рамках Единой лиги ВТБ.



«У нас был большой перерыв после неудачи в квалификации Лиги чемпионов. За это время мы успели основательно подготовиться к матчу с ВЭФом, правда, очень не хватало игровой практики. На тренировках мы играли друг против друга, но это далеко не то же самое, что выходить против соперника в официальной встрече. ВЭФ, в отличие от нас, уже успел провести несколько матчей, в том числе одну — с «Химками», и имеет в этом смысле небольшое преимущество. Постараемся компенсировать все наши проблемы желанием. Кроме того, мы играем дома, перед своими болельщиками и хотим показать хороший баскетбол.

В квалификации Лиги чемпионов мы допустили много ошибок и получили тот результат, который заслужили, хотя, конечно, имели все шансы на победу. Многим игрокам в нашей команде не хватает опыта игры на высоком уровне, но, уверен, по ходу сезона они его получат, прибавят в некоторых компонентах, наберутся уверенности в себе, и эта проблема все меньше будет сказываться на нас. Мы все понимаем, если хотим выйти в плей-офф, то игры с принципиальными соперниками такими, как ВЭФ или «Енисей», мы должны брать, особенно дома. Будем стараться», — цитирует Панина официальный сайт клуба.