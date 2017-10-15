Дэвид Физдэйл: не хочу видеть Бена Симмонса на площадке ближайшие 15 лет

Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Дэвид Физдэйл высоко оценил перспективы форварда «Филадельфия Сиксерс» Бена Симмонса.



«Не хочу видеть Симмонса на площадке против своей команды ближайшие 15 лет. По-моему, ему уделяют недостаточно внимания в СМИ. Впечатляет то, как он двигается с мячом, видит площадку, умеет занимать позицию. Думаю, что как только Бен почувствует уверенность в броске, его придётся плотно опекать и на трёхочковой дуге. Он – выдающийся талант», – передаёт слова Физдэйла Philadelphia Inquirer.