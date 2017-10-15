Ч. Фрай: жаль ли мне Р. Джефферсона? А вы видели его дом в Лос-Анджелесе?

Мощный форвард «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай с юмором прокомментировал уход из команды своего друга лёгкого форварда Ричарда Джефферсона.



«Жаль ли мне Джефферсона? А вы видели его дом в Лос-Анджелесе? Он живёт совсем не плохо. С Ричардом всё в порядке, он не умирает. Да, его больше нет в «Кливленде». Но у нас очень сильная команда, и организация будет действовать ради своего блага, а не ради блага Джефферсона. Сейчас у нас отличный состав. А Ричард всегда останется моим другом», – цитирует Фрая ESPN.