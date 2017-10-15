Ласме: я просто зверь

Сегодня, 15 октября, казанский УНИКС проведёт домашний поединок Единой лиги ВТБ с «Калевом».В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился центровой команды Стефан Ласме.

«У нас отличная команда, набрала прекрасный ход. Две победы из двух. Это супер. Предстоящая игра сделает нас ещё более уверенными, главное, подойти к ней с серьёзным настроем. В противном случае нас ждут проблемы, к каждой игре нужно готовиться, как к первому матчу в сезоне.



После победы над «Зенитом» тренер сказал, что это была хорошая победа, но есть ещё над чем работать. Конечно, мы же молодая команда, только познакомились друг с другом. Нужно работать, чтобы выявить весь наш потенциал. Я стал лучшим игроком в составе УНИКСа в первом матче Единой лиги ВТБ. Да, я же просто зверь! Шучу, конечно. Я просто играю на команду и выкладываюсь на 100 %, не думаю о статистике, просто стремлюсь выиграть игру», — цитирует Ласме официальный сайт казанского клуба.