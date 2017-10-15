В Белгороде прошёл Кубок Алексея Шведа

В Белгороде завершился Кубок Алексея Шведа. Соревнования прошли с 11 по 15 октября в родном городе защитника подмосковных «Химок». Участие в турнире приняли участие восемь команд юношей 2003 года рождения. Помимо хозяев из Белгорода приняли участие команды из Москвы, Химок, Краснодара, Орла, Тулы и Ростова-на-Дону. Победителями турнира стала команда из Краснодара, в финале обыгравшая баскетболистов Белгорода со счётом 75:63. Победители и призёры турнира получили памятные призы от Алексея Шведа.



«Это важная для меня личная история. Организацией и проведением турнира занимается мой папа. В этом году это уже шестой турнир. Я помню по себе, что всегда хочется соревноваться, помимо тренировок. А детских турниров было не так много. Поэтому вместе с отцом, который влюбил меня в баскетбол и был моим первым тренером, мы придумали этот турнир. Детям надо уделять внимание, они тоже хотят заиграть когда-нибудь на высоком уровне. И здесь у них появляется возможность сравнить свои навыки со сверстниками. В этом году собрали сильный состав участников и турнир являлся подготовительным к первенству России. В этом году лично не смог приехать — клубный сезон уже начался. Летом всегда приезжаю в лагерь, который проводит отец, и провожу мастер-классы, тренируюсь вместе с ними. Всё это для того, чтобы через 10, может больше, лет кто-то из этих ребят стал профессионалом и играл за сборную России», — сказал Алексей Швед корреспонденту «Чемпионата».