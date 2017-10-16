Лукич: на молодых игроках «Нижнего Новгорода» лежит большая отвественность

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился своим мнением о игре команды в матче против ВЭФа, закончившегося победой «Нижнего Новгорода» — 80:64.



«Мы выиграли, вопросов нет. Но первая половина оставила неприятные впечатления. В данный момент на молодых игроках нашей команды лежит большая ответственность, и это было очень заметно до большого перерыва. Все ждут от них победы. Все ждали ее в квалификации Лиги Чемпионов и в сегодняшнем матче. Но многие забывают, что в нашем составе всего три опытных игрока: Губанов, Панин и Еловац. Большинство же – молодые парни, некоторые без опыта игры в Лиге ВТБ. В большом перерыве мы договорились с ребятами ускорить нашу игру в защите и быстром нападении, сделали несколько корректировок и они, наконец, заиграли. Конечно, мы пока далеки от серьезного баскетбола. Нужно дальше работать и прогрессировать», — цитирует Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.