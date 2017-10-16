Гайлитис: ВЭФ потерял уверенность в себе, «Нижний Новгород» этим воспользовался

Главный тренер ВЭФа Янис Гайлитис прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (64:80) в матче Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Нижний» с победой в первой игре сезона. Мы очень плохо провели вторую половину, особенно её начало. Забили всего 55% со штрафной линии, не попали свои броски с игры и, как следствие, потеряли уверенность в себе. «Нижний» сумел этим воспользоваться. В концовке их большие Попов и Еловац очень грамотно действовали под кольцом. Кроме того, сегодня мы проиграли подбор: 38 против 27 – большая разница», — приводит слова Гайлитиса официальный сайт турнира.