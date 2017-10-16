Оноков: в «Зените» нет рабства. С. Карасёв волен сам принимать решения

Генеральный директор «Зенита» Игорь Оноков рассказал о возможном уходе из команды защитника Сергея Карасёва.



«Во-первых, у нас нет рабства. Он волен принимать те решения, которые он посчитает нужными. Нам, конечно, было бы выгодно оставаться вместе и продолжать формировать костяк команды, но ещё раз скажу, что у нас существует свободный рынок. В первой команде, конечно, цель — побеждать. Но в других трёх наших клубах мы не ставим такую цель. В них необходимо растить и продвигать наших игроков. В той же «молодёжке» есть костяк, но их нужно подводить к основе, а не требовать выиграть каждый матч любой ценой», – сказал Оноков в интервью «Чемпионату».

Оноков: хотим, чтобы билет на баскетбол спрашивали даже в метро Генеральный директор «Зенита» Игорь Оноков рассказал об обновлённой команде, которая через четыре года планирует стать чемпионом.