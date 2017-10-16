Карл Мэлоун и Джон Стоктон продолжают пользоваться раскладными телефонами

Легендарные игроки «Юты Джаз» Карл Мэлоун и Джон Стоктон были замечены на футбольном матче команды университета штата Луизиана «Тайгерс» с раскладными телефонами.



Соответствующая фотография была опубликована на странице сообщества поклонников «Джаз» в социальной сети «Фейсбук».



Стоктон провёл в «Юте» всю профессиональную карьеру, отыграв с 1984 по 2003 год. Мэлоун выступал за «Джаз» с 1985 по 2003 год, отыграв всего один сезон в другом клубе. Отметим, что оба игрока являются членами Зала славы баскетбола.



Фото доступно в социальной сети «Фейсбук».