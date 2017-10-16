Стивен Карри – автор лучшего кроссовера предсезонных матчей НБА

НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим кроссоверам предсезонных матчей. В их число вошли кроссоверы в исполнении форварда «Нью-Йорк Никс» Кристапса Порзингиса, защитника «Индианы Пэйсерс» Лэнса Стивенсона, защитника «Вашингтон Уизардс» Шелдона Макклеллана, разыгрывающего «Миннесоты Тимбервулвз» Джеффа Тига, защитника «Майами Хит» Диона Уэйтерса, разыгрывающего «Чикаго Буллз» Джериана Гранта, разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Деррика Роуза, форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина, форварда «Сакраменто Кингз» Де'Аарона Фокса и разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.