Лю: Кайри Ирвинг по-прежнему неудержим

Главный тренер «Кливленда» Тайрон Лю отказался делиться с журналистами планами относительно того, как его команда намерена останавливать разыгрывающего «Бостона» Кайри Ирвинга в предстоящем сезоне.



«Вы хотите, чтобы я рассказал вам (как мы его планируем остановить)? Да ладно вам. Я не собираюсь вам говорит об этом… Он всё ещё неудержим, он всё ещё тот же самый игрок. Он всё ещё тот же игрок, который умеет расстраивать. Он просто в другой команде. У него нет слабых мест в атаке, это всё, что я могу сказать», — цитирует Лю ESPN.