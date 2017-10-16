Кулагин подпишет контракт с «Локомотивом-Кубань»

Атакующий защитник Дмитрий Кулагин принял решение подписать контракт с «Локомотивом-Кубань», сообщают «Известия». В ближайшее время о контракте будет объявлено официально. По информации источника, ради подписания соглашения с «Локомотивом» Кулагин согласился на понижение зарплаты. Соглашение, вероятнее всего, будет подписано на один сезон.



Представители игрока и команды пока никак не прокомментировали данную информацию. Последние два сезона Кулагин выступал в составе ЦСКА, но покинул команду по окончании сезона-2016/17. Принял участие в Евробаскете-2017, где стал одним из лучших в составе сборной России, в среднем за матч набирая 5,3 очка, совершая 1,6 подбора и отдавая 1,6 передачи.