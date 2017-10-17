«Денвер» договорился с Ричардом Джефферсоном о годовом контракте на $ 2,3 млн

«Денвер Наггетс» договорился о подписании однолетнего контракта с форвардом Ричардом Джефферсоном, сообщает ESPN. Сумма соглашения — $ 2,3 млн. «Денвер Наггетс», скорее всего, отчислит защитника Джамира Нельсона, чтобы создать место в составе для Джефферсона.

Ранее сообщалось об интересе к Джефферсону со стороны «Милуоки».



37-летнего Джефферсона обменяли из «Кливленд Кавальерс» в «Атланту Хоукс», после чего контракт с ним был расторгнут. В прошлом сезоне в составе «Кливленда» форвард набирал по 5,7 очка и совершал по 2,6 подбора за 20 минут в среднем за игру в 79 матчах регулярного чемпионата и записывал в актив по 3,9 очка и 1,8 подбора за 13 минут в 14 поединках плей-офф.