Защитник «Юты» Данте Экзам перенесёт операцию на плече и пропустит сезон

Разыгрывающий «Юта Джаз» Данте Экзам решил провести операцию по стабилизации сустава левого плеча. Операция должна пройти во вторник, 24 октября, в Лос-Анджелесе, информирует пресс-служба «Юты».

Игрок с большой долей вероятности полностью пропустит предстоящий сезон. Экзам получил травму в предсезонном матче с «Финикс Санс».



Из трёх предыдущих сезонов в НБА 22-летний австралийский защитник, выбранный на драфте 2014 года под пятым номером, уже полностью пропустил второй из-за разрыва крестоообразных связок колена.

В прошлом сезоне Экзам провёл за «Юту» 66 матчей в регулярном чемпионате, набирая 6,2 очка, собирая 2,0 подбора и раздавая 1,8 передачи.