Роскошный аллей-уп Швед-Робинсон – в видеообзоре матча «Парма» – «Химки»

Единая лига ВТБ представила ролик, посвящённый лучшим моментам матча регулярного чемпионата между «Пармой» и «Химками». Среди них оказались два роскошных аллей-упа в исполнении игроков «Химок» Алексея Шведа и Томаса Робинсона, а также Стефана Марковича и Робинсона и шикарная многоходовая комбинация их партнёров Вячеслава Зайцева, Малкольма Томаса и Энтони Гилла.

Встреча завершилась выездной победой «Химок» со счётом 106:69.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.