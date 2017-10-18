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Крис Пол может пропустить матч с «Сакраменто» из-за травмы колена

18 октября 2017, среда. 12:53 Баскетбол

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол в первом матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз» получил повреждение левого колена.

По информации ESPN, 32-летний баскетболист рискует пропустить предстоящий поединок против «Сакраменто Кингз», который состоится 19 октября.

В матче с «Уорриорз» разыгрывающий защитник провёл на паркете 33 минуты, набрав 4 очка, отдав 11 результативных передач, собирая 8 подборов, а также совершив 2 перехвата и 1 блок-шот. Встреча завершилась победой «Рокетс» со счётом 122:121.

«Уорриорз» упустили победу над «Хьюстоном», выигрывая "+17", у Хардена 27 очков
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Сакраменто Кингз Хьюстон Рокетс Крис Пол
Новости. Баскетбол
18 октября 2017, среда
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