Крис Пол может пропустить матч с «Сакраменто» из-за травмы колена

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол в первом матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз» получил повреждение левого колена.



По информации ESPN, 32-летний баскетболист рискует пропустить предстоящий поединок против «Сакраменто Кингз», который состоится 19 октября.



В матче с «Уорриорз» разыгрывающий защитник провёл на паркете 33 минуты, набрав 4 очка, отдав 11 результативных передач, собирая 8 подборов, а также совершив 2 перехвата и 1 блок-шот. Встреча завершилась победой «Рокетс» со счётом 122:121.

«Уорриорз» упустили победу над «Хьюстоном», выигрывая "+17", у Хардена 27 очков