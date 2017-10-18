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Д'Антони: Пол будет играть лучше, чем в матче с «Уорриорз»

18 октября 2017, среда. 18:35 Баскетбол

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони дал свою оценку дебюту Криса Пола за команду в матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась минимальной победой «Хьюстона» — 122:121.

«Если учесть, что он играл на одной ноге, дебют можно оценить положительно. Он травмирован. Но это не помешало ему сделать важный перехват и провести несколько не менее важных атак в конце. Он боец, мне было тяжело вывести его из игры, но этот матч был далеко не лучшим в его карьере. Он это понимает, как и то, что он будет играть намного лучше, чем сегодня. И он сыграл важную роль в нашей победе», — цитирует Д'Антони ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Хьюстон Рокетс Крис Пол Майк ДАнтони
Новости. Баскетбол
18 октября 2017, среда
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