Д'Антони: Пол будет играть лучше, чем в матче с «Уорриорз»

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони дал свою оценку дебюту Криса Пола за команду в матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась минимальной победой «Хьюстона» — 122:121.



«Если учесть, что он играл на одной ноге, дебют можно оценить положительно. Он травмирован. Но это не помешало ему сделать важный перехват и провести несколько не менее важных атак в конце. Он боец, мне было тяжело вывести его из игры, но этот матч был далеко не лучшим в его карьере. Он это понимает, как и то, что он будет играть намного лучше, чем сегодня. И он сыграл важную роль в нашей победе», — цитирует Д'Антони ESPN.