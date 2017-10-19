Дабл-даблы Казинса и Дэвиса не спасли «Нью-Орлеан» от поражения в Мемфисе

«Мемфис Гриззлиз» нанёс поражение соперникам из «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА, игра завершилась со счётом 103:91.



Первая четверть осталась за «пеликанами», во второй были сильнее хозяева. После большого перерыва «Мемфис» снова упустил преимущество, но сумел наверстать упущенное в четвёртой четверти.



Отметим отличную игру в исполнении лидеров «Нью-Орлеана» Энтони Дэвиса (33 очка и 18 подборов) и Демаркуса Казинса (28 очков и 10 подборов). В составе победителей самым результативным игроком стал Майкл Конли, набравший 27 очков.