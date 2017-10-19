«Сан-Антонио» нанёс поражение «Миннесоте», Олдридж оформил дабл-дабл

Баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» стартовали с победы в новом сезоне НБА, выиграв у соперников из «Миннесоты Тимбервулвз» на домашнем паркете со счётом 107:99.



«Шпоры» уверенно начали матч, выиграв с разницей в семь очков в первой четверти, и на протяжении всей встречи не упускали преимущества в счёте. Нападающий «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж записал в итоге в свой актив дабл-дабл (25 очков и 10 подборов), в составе гостей результативной игрой отметился защитник Эндрю Уиггинс, который набрал 26 очков.