«Финикс» потерпел самое крупное поражение в стартовом матче сезона в истории НБА

«Портленд Трэйл Блэйзерс» в стартовом матче сезона разгромил в гостях «Финикс Санз» со счётом 124:76. Разница в 48 очков стала самой крупной, с которой команды НБА проигрывали первый поединок регулярного чемпионата за всю историю существования лиги.



Ранее худшее поражение на старте сезона потерпел «Денвер Наггетс», который в 1987 году позволил «Лос-Анджелес Клипперс» победить с разницей в 46 очков – 139:93.



Стоит отметить, что поражение от Портленда также стало для «Финикса» самым крупным в истории клуба.

«Портленд» разгромил «Финикс» в гостях «+48», Лиллард набрал 27 очков