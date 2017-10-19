Эффектный аллей-уп Брогдона на Адетокунбо – лучший момент дня в НБА

НБА представила видео, посвящённое лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли сокрушительные данки игроков «Юты Джаз» Алека Бёркса и центрового Руди Гобера, форварда «Орландо Мэджик» Аарона Гордона, лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, форварда «Детройт Пистонс» Тобиаса Харриса, а также игроков «Вашингтон Уизардс» Келли Убре и Джона Уолла, роскошные передачи разыгрывающего «Мэджик» Элфрида Пэйтона и защитника «Мемфис Гриззлиз» Марио Чалмерса, а также эффектный аллей-уп защитника «Милуоки» Малкольма Брогдона.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.