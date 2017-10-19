До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Эффектный аллей-уп Брогдона на Адетокунбо – лучший момент дня в НБА

19 октября 2017, четверг. 12:37 Баскетбол

НБА представила видео, посвящённое лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли сокрушительные данки игроков «Юты Джаз» Алека Бёркса и центрового Руди Гобера, форварда «Орландо Мэджик» Аарона Гордона, лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, форварда «Детройт Пистонс» Тобиаса Харриса, а также игроков «Вашингтон Уизардс» Келли Убре и Джона Уолла, роскошные передачи разыгрывающего «Мэджик» Элфрида Пэйтона и защитника «Мемфис Гриззлиз» Марио Чалмерса, а также эффектный аллей-уп защитника «Милуоки» Малкольма Брогдона.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Детройт Пистонс Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Орландо Мэджик Юта Джаз Аарон Гордон Алек Бёркс Джон Уолл Келли Убре Малкольм Брогдон Марио Чалмерс Руди Гобер Тобиас Харрис Элфрид Пэйтон Яннис Адетокунбо
Новости. Баскетбол
19 октября 2017, четверг
13:04 Брэд Стивенс: Адетокунбо – кандидат на MVP
12:37 Эффектный аллей-уп Брогдона на Адетокунбо – лучший момент дня в НБА
12:06 «Финикс» потерпел самое крупное поражение в стартовом матче сезона в истории НБА
11:52 Джамайкл Грин получил травму голеностопа
11:05 Стэнли Джонсон промахнулся 13 раз, показав худший старт сезона с 1954 года
10:49 Бен Симмонс о своём дебюте: мне казалось, что я играю в NBA 2K
09:59 Агент Хэйворда: Гордон вряд ли вернётся в этом сезоне
09:48 Попович: я виноват в том, что Олдридж не чувствовал себя комфортно
09:29 Хэйворд записал видеообращение к игрокам и болельщикам «Бостона»
07:46 «Хьюстон» одержал вторую победу в сезоне, справившись с «Сакраменто»
07:35 «Портленд» разгромил «Финикс» в гостях «+48», Лиллард набрал 27 очков
07:19 «Сан-Антонио» нанёс поражение «Миннесоте», Олдридж оформил дабл-дабл
06:53 «Юта» победила «Денвер», «Атланта» выиграла в Далласе
06:29 Разыгрывающий «Бруклина» Лин травмировал колено в матче с «Индианой»
06:11 Дабл-даблы Казинса и Дэвиса не спасли «Нью-Орлеан» от поражения в Мемфисе
05:06 37 очков Адетокунбо обеспечили победу «Милуоки» над «Бостоном»
04:59 «Вашингтон» победил «Филадельфию», «Детройт» взял верх над «Шарлотт»
04:48 «Майами» уступил «Орландо», несмотря на 26 очков и 22 подбора Уайтсайда
04:38 «Бруклин» проиграл «Индиане» в гостях, Мозгов набрал четыре очка
00:32 «Чикаго» отстранил Портиса на восемь матчей
18 октября 2017, среда
23:28 Миротич пропустит от четырёх до шести недель
22:18 Тренер «Баккен Беарз»: матч с «Автодором» был по-настоящему захватывающим
22:07 22 очка Харпера помогли «Зениту» обыграть «Доломити Энергию» в Еврокубке
21:55 20 очков Бэбба помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Альбу» в Еврокубке
21:12 «Нижний Новгород» в овертайме сломил сопротивление «Фалко Вулкано»
21:00 УНИКС победил «Метрополитан» в матче второго тура Еврокубка
20:54 Агент Мозгова: самое радостное, что «Бруклину» нет смысла «сливать» сезон
20:14 «Автодор» победил «Баккен Беарз» в матче Кубка Европы ФИБА
19:35 Миротич был зачинщиком потасовки с Портисом
18:35 Д'Антони: Пол будет играть лучше, чем в матче с «Уорриорз»
17:25 13 очков Хиллиарда не спасли «Енисей» от поражения от «УКАМ Мурсии» в ЛЧ ФИБА
16:47 Ласо: предпочёл бы видеть Родригеса в НБА, а не в ЦСКА
16:29 Бускалья: «Зенит» — очень сильная команда, нам нужно выложиться по максимуму
16:12 Стивен Карри: физическая готовность «Голден Стэйт» вызывает беспокойство
16:06 В. Карасёв: «Доломити Энергия» — немного безбашенная команда
16:00 Керр: «Голден Стэйт» заслужил поражение, «Хьюстон» переиграл нас
15:15 «Лейкерс» подпишет двусторонний контракт с Вандером Блу
14:34 Лю: я не уверен в серьёзности травмы Хэйворда, но желаю ему здоровья
14:23 Ирвинг: Хэйворд получил одну из двух самых страшных травм, что я видел
14:07 Гобер: больно видеть, как с Хэйвордом происходит такое
13:51 Дэнни Грин: у всех есть год перестройки, у «Сан-Антонио» её не было 20 лет
13:48 Итудис: матч с «Реалом» будет своевременным испытанием для ЦСКА
13:39 Олдридж: переговоры о новом контракте с «Сан-Антонио» начались совсем неожиданно
13:27 Стивенс: Тэйтум был очень хорош в матче с «Кливлендом»
13:17 Джейлен Браун: когда попадаешь в беду, есть лишь два пути. «Бостон» сделал выбор
Все новости RSS
Партнерский контент