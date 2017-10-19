Брэд Стивенс: Адетокунбо – кандидат на MVP

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс остался впечатлён игрой лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в минувшем матче регулярного чемпионата НБА.



«Посмотрев игру Адетокунбо в матче с «Селтикс», понимаешь, что он является кандидатом на MVP», – приводит слова Стивенса Bleacher Report.



Адетокунбо помог «Бакс» одолеть «Бостон» в гостях со счётом 108:100. 22-летний греческий форвард провёл на площадке 37 минут, собрав коллекцию из 37 очков, 13 подборов, 3 результативных передач и 3 перехватов.

37 очков Адетокунбо обеспечили победу «Милуоки» над «Бостоном»