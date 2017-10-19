Джордж: «Оклахома» хочет победить «Нью-Йорк» ради Энтони

Лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж выделил значимость игры с «Нью-Йорк Никс» для своего партнёра по команде Кармело Энтони, в прошлом выступавшем за «Никс». Встреча состоится 20 октября.

«Мело хочет выиграть этот матч, он чувствует, что должен показать себя. Мело хочет поскорее сыграть с „Нью-Йорк Никс“, и мы собираемся выйти на паркет и одержать эту победу ради него», — цитирует Джорджа журналист The New York Daily News Стефан Бонди.

В прошлом сезоне в составе «Никс» Энтони провёл 74 матча, в которых в среднем набирал 22,4 очка и совершал 5,9 подбора и 2,9 передачи за 33,4 минуты.