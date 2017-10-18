Стивен Карри: физическая готовность «Голден Стэйт» вызывает беспокойство

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс». Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 122:121 в пользу гостей.

«Сейчас не плей-офф, но я думаю, что нам было довольно тяжеловато. Мы слабо действовали в защите, у соперника было много открытых трёхочковых бросков. И такое положение дел нехарактерно для нас, поэтому нужно признать, что это проблема.

Физическая готовность — это то, что вызывает беспокойство, но я уверен, что мы разберёмся с этим по ходу «регулярки», — цитирует Карри ESPN.