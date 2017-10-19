Ингрэм: я знаю, что стану великолепным игроком

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Брэндон Ингрэм выразил уверенность, что добьётся успеха в НБА.



«Я знаю, что стану великолепным игроком. Пока что с точки зрения атаки дела идут не лучшим образом. Когда у меня случаются плохие игры, я знаю, что это ещё не конец света, но чувствую, что должен прибавлять и становиться лучше», – приводит слова Ингрэма ESPN.



В сезоне-2016/17 Брэндон принял участие в 79 матчах. 20-летний форвард проводил на паркете по 28,8 минуты, собирая коллекцию из 9,4 очка, 4,0 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

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