Обрадович: у УНИКСа хороший подбор исполнителей

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович поделился своими ожиданиями от центрального матча недели в Единой лиге ВТБ против УНИКСа.



«Последнюю игру против «Альбы» в рамках Еврокубка мы начали медленно — нам нельзя больше повторять эту ошибку. В этот раз нам будет противостоять очень серьёзная команда, против которой нужно играть совершенно иначе. У УНИКСа хороший подбор исполнителей, которые на старте сезона показывают качественный баскетбол. Мы должны быть к этому готовы», — цитирует Обрадовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.