Драммонд: поверить не мог, что Эминем пришёл на игру «Детройта»

Центровой «Детройт Пистонс» Андре Драммонд признался, что был удивлен появлением рэпера Эминема на матче с «Шарлотт Хорнетс» (102:90).

«Я не буду лгать. Я видел его во время тайм-аута и после этого не мог перестать смотреть на него. Когда он пришёл на своё место, я подумал: «Чувак, его лицо выглядит таким знакомым. Кто это?» Я вижу, как он садится на кресло и думаю: «Ну нет, это же не может быть он!»



Я никогда раньше не видел Эминема своими глазами, так что даже просто увидеть его было довольно круто», — цитирует Драммонда ESPN.

Видео доступно в «твиттере» «Детройта».